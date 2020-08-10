Ситуація на КПВВ з окупованим Кримом: за добу пропустили понад 350 осіб

“Протягом минулої доби через адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом прослідували 358 громадян, з яких 201 — на тимчасово окуповану територію та 157 — на материкову частину України”, — йдеться в повідомленні.

Також прикордонники нагадують, що наразі КПВВ “Каланчак”, “Чаплинка” та “Чонгар” працюють в обмеженому режимі.

Нагадаємо, у Мініреінтеграції узагальнили практику гуманітарних підстав, для врахування при ухваленні рішень щодо надання права на в’їзд та виїзд з тимчасово окупованої АР Крим та міста Севастополя.



Як повідомлялося, рішенням уряду України було призупинено проїзд через КПВВ на адмінмежі з Кримом з 9 серпня 2020 року до 30 серпня 2020 року, за виключенням деяких категорій громадян України та членів їх сімей.





