Ситуация на КПВВ с оккупированным Крымом: в сутки пропустили более 350 человек

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82989 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101901 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126701 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107353 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127347 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101257 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102084 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104045 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101955 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Ситуация на КПВВ с оккупированным Крымом: в сутки пропустили более 350 человек

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. За прошедшие сутки через админчерту с временно оккупированным Крымом последовали 358 граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"За прошедшие сутки через админчерту с временно оккупированным Крымом последовали 358 граждан, из которых 201 - на временно оккупированную территорию и 157 - на материковую часть Украины", - говорится в сообщении.

Также пограничники напоминают, что сейчас КПВВ "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" работают в ограниченном режиме.

Напомним, в Миниреинтеграции обобщили практику гуманитарных оснований для учета при принятии решений о предоставлении права на въезд и выезд с временно оккупированной АР Крым и города Севастополя.

Как сообщалось, решением правительства Украины было приостановлено проезд через КПВВ на админчерте с Крымом с 9 августа 2020 года по 30 августа 2020 года, за исключением некоторых категорий граждан Украины и членов их семей.


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