Ситуація на Донбасі: бойовики п'ять разів порушили перемир'я

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Упродовж доби бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-центру ООС.

"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню.
Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-центру, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Богданівки з напрямку Петрівського – з протитанкового гранатомета;

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неподалік Водяного з напрямків Пікузи та Ужівки – зі стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з великокаліберного кулемета;

поблизу Верхньоторецького з напрямку Василівки – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Нагадаємо, 7 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці десять разів порушили режим припинення вогню.

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