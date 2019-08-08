Ситуация на Донбассе: боевики пять раз нарушили перемирие
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. За сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений с противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.
"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений с противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи Богдановки по направлению Петровского - с противотанкового гранатомета;
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неподалеку Водяного из направлений Пикуза и Ужовка - из стрелкового оружия;
вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевска - из крупнокалиберного пулемета;
вблизи Верхнеторецкого по направлению Васильевки - с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Напомним, 7 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня.