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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 56419 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази порушили режим тиші

Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази порушили режим тиші

Київ • УНН

 • 14289 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Від початку доби на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.

Деталі

За даними пресцентру, російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Павлопіль, застосувавши 2 безпілотні літальні апарати, з яких скинули 4 гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає.

У бік Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік Пищевика російські найманці двічі обстрілювати позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Як повідомляв УНН, станом на ранок 5 лютого на передовій — тиша. Від учора ситуація в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил була незмінна.

Українські Національні Новини

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