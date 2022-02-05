Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Від початку доби на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
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За даними пресцентру, російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Павлопіль, застосувавши 2 безпілотні літальні апарати, з яких скинули 4 гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає.
У бік Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Неподалік Пищевика російські найманці двічі обстрілювати позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Як повідомляв УНН, станом на ранок 5 лютого на передовій — тиша. Від учора ситуація в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил була незмінна.