Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. От начала суток на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, передает УНН со ссылкой на прессцентр ООС.
Детали
По данным пресс-центра, российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Павлополь, применив 2 беспилотные летательные аппараты, с которых сбросили 4 гранатометные выстрелы, предположительно ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет.
В сторону Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
Неподалеку Пищевика российские наемники дважды обстреливать позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вследствие действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Как сообщал УНН, по состоянию на утро 5 февраля на передовой — тишина. Со вчерашнего дня ситуация в зоне проведения Операции Объединенных Сил была неизменна.