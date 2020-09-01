Ситник заявив, що не зрозумів, чому в ОП назвали його "виконуючим обов’язки директора"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що не зовсім зрозумів пресреліз Офісу Президента, де його назвали "виконуючим обов’язки директора НАБУ". Про це він сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає УНН.
"Я декілька разів перечитав, але не зовсім зрозумів цього пресрелізу Офісу президента. Можу сказати точно, що розподіл обов’язків між керівництвом НАБУ: між директором і заступниками - регламентується наказом директора", - сказав Ситник.
За його словами, "виконуючим обов’язки" може бути один із заступників, якщо відсутній директор.
"На сьогоднішній день директор не відсутній: я не перебуваю у відрядженні, не перебуваю на лікарняному, не перебуваю у відпустці. Відповідно, говорити про те, що хтось може виконувати обов’язки – немає. Виконую обов’язки на сьогоднішній день я", - розповів Ситник.
Нагадаємо, в Офісі Президента заявили, що чекають від "виконувача обов’язків директора НАБУ" ефективної реалізації антикорупційної політики у період до обрання на чесному та прозорому конкурсі нового керівника.
Раніше 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним Указ президента, про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.
У свою чергу, у Національному антикорупційному бюро (НАБУ) заявили, що рішення Конституційного суду України (КСУ) про неконституційність призначення Артема Ситника директором НАБУ є політично вмотивованим.