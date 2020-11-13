Ситник не виключає, що покарання за брехню в деклараціях відновлять не скоро

"Важливо, щоб цей закон був вивчений експертним середовищем, мається на увазі закон, який відновить відповідальність за неправдиве декларування. Потрібно розуміти, що якщо цей закон не буде прийнятий та не набере чинності до 31 грудня…. Може виникнути така ситуація, що ВР не встигає і закон, наприклад приймається 20 січня…Мені здається, що чиновники, всі подадуть декларації під новий рік умовно до 20 січня і фактично до цих декларацій за 2020 рік не можна буде застосовувати статтю, яку відновлять", - розповів Ситник.

За його словами, є граничний термін здачі декларацій – це квітень 2021 року.

"Якщо ми, мається на увазі держава, не відновить відповідальність за фіктивне декларування до 31 грудня, то навіть якщо буде прийнятий закон, який буде відповідати міжнародним стандартам та не буде суперечити рішенню КСУ…то можливість імплементації цього закону з'явиться вже у квітні 2022 року", - сказав Ситник.

Нагадаємо, після рішення Конституційного суду України, яким скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, має бути закрито понад 100 кримінальних проваджень, в межах яких детективи досліджують близько 180 фактів умисного внесення посадовцями недостовірних відомостей до е-декларацій.

Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.