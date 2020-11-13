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Сытник не исключает, что наказание за ложь в декларациях восстановят не скоро

Сытник не исключает, что наказание за ложь в декларациях восстановят не скоро

Киев  •  УНН

 • 15781 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Если Украина до 31 декабря этого года законодательно не урегулирует вопросы ответственности за ложь в декларации, которую отменил Конституционный Суд, то эта норма сможет вступить в силу только с 2022 года. Об этом рассказал глава НАБУ Артем Сытник во время VII Конференции по уголовному праву и процессу, передает корреспондент УНН.

"Важно, чтобы этот закон был изучен экспертной средой, имеется в виду закон, который восстановит ответственность за ложное декларирование. Нужно понимать, что если этот закон не будет принят и не вступает в силу до 31 декабря.... Может возникнуть такая ситуация, что ВР не успевает и закон, например принимается 20 января... Мне кажется, что чиновники, все подадут декларации под новый год условно до 20 января и фактически к этим декларациям до 2020 года нельзя будет применять статью, которую восстановят", - рассказал Сытник.

По его словам, есть предельный срок сдачи деклараций - это апрель 2021 года.

"Если мы, имеется в виду государство, не восстановит ответственность за фиктивное декларирования до 31 декабря, то даже если будет принят закон, который будет соответствовать международным стандартам и не будет противоречить решению КСУ... то возможность имплементации этого закона появится уже в апреле 2022 года" - сказал Сытник.

Напомним, после решения Конституционного суда Украины, которым отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование, должно быть закрыто более 100 уголовных производств, в рамках которых детективы исследуют около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронной деклараций.

Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Украинские Национальные Новости

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