Ситник про справу ПриватБанку: збитки становлять більше 100 млрд грн

“Справа ПриватБанку на стадії досудового розслідування. Справа дуже велика, щоб детально розповідати потрібно багато часу. Саме головне, ми намагаємося мінімально давати інформацію, щоб не створювати перешкоди для слідства…Якщо ми говоримо про збитки, які досліджуються в рамках кримінального провадження, то це більше 100 млрд грн. І це половина збитків, які взагалі фігурують в провадженнях, які перебувають в НАБУ. Ця сума на сьогодні орієнтовна”, - додав Ситник.

Як повідомляв УНН раніше, в рамках меморандуму між НАБУ та Федеральним бюро розслідувань США (ФБР, FBI) вже тривалий час триває співпраця, зокрема, і щодо розслідування так званої "справи ПриватБанку".

Також нагадаємо, за даними американських ЗМІ, Kroll "вирахувала аферу" з виведення із "Привату" 150 млн доларів.

Вказується, що відбувалося це через 6 офшорних компаній, які сьогодні якраз і позиваються в українських судах до держбанку.

Йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, що афільовані із братами Суркісами.

Депутати з "Голосу" вже виступили за парламентський контроль цього питання і заявили, що готові голосувати за утворення відповідної ТСК. Аналогічні думки та готовність підтримати ТСК висловили в "Батьківщині" і "Довірі".