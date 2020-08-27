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Сытник о деле ПриватБанка: убытки составляют более 100 млрд грн

Киев • УНН

 • 18574 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Дело ПриватБанка пока на стадии досудебного расследования, но убытки, которые исследуются, составляют половину от всех дел, которые фигурируют в НАБУ - около 100 млрд грн. Об этом заявил в эфире Радио НВ председатель НАБУ Артем Сытник, передает УНН.

Сытник о деле ПриватБанка: убытки составляют более 100 млрд грн

“Дело ПриватБанка на стадии досудебного расследования. Дело слишком большое, чтобы подробно рассказывать нужно много времени. Самое главное, мы стараемся минимально давать информацию, чтобы не создавать препятствия для следствия ... Если мы говорим об убытках, которые исследуются в рамках уголовного производства, то это больше 100 млрд грн. И это половина убытков, которые вообще фигурируют в производствах, находящихся в НАБУ. Эта сумма на сегодня ориентировочная”, — добавил Сытник.

Как сообщал УНН ранее, в рамках меморандума между НАБУ и Федеральным бюро расследований США (ФБР, FBI) уже длительное время продолжается сотрудничество, в том числе и по расследованию так называемого “дела ПриватБанка”.

Также напомним, по данным американских СМИ, Kroll “вычислила аферу” с вывода из “Привата” 150 млн долларов.

Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний, которые сегодня как раз и судятся в украинских судах с госбанком.

Речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, что аффилированные с братьями Суркис.

Депутаты из “Голоса” уже выступили за парламентский контроль этого вопроса и заявили, что готовы голосовать за образование соответствующей ВСК. Аналогичные мысли и готовность поддержать ВСК выразили в “Батькивщине” и “Довири”.

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