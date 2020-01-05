Синоптики розповіли, де на Різдво чекати снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У найближчі три доби в Україні переважно без опадів, лише завтра у східних та прикарпатських областях невеликий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, за даними синоптиків, вночі 6 січня у південно-східних областях та Криму часом сніг, 7 січня у західних, північних, вдень і в центральних областях місцями невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів.
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На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 1-6° морозу.
Як повідомляв УНН, 5 січня в Україні очікують хмарну погоду — місцями невеликий мокрий сніг та дощ.