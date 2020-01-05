Синоптики рассказали, где на Рождество ждать снега
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В ближайшие трое суток в Украине преимущественно без осадков, лишь завтра в восточных областях и Прикарпатье небольшой снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Так, по данным синоптиков, ночью 6 января в юго-восточных областях и Крыму временами снег, 7 января в западных, северных, днем и в центральных областях местами небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков.
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На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 7-12°, днем 1-6° мороза.
Как сообщал УНН, 5 января в Украине ожидается облачная погода - местами небольшой мокрый снег и дождь.