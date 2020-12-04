Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

"У найближчі три доби без опадів", - повідомили синоптики.

У західних областях та місцями в південній частині пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.

"Температура завтра у західних та південних областях вночі 0-4° тепла, вдень 3-8°, на Закарпатті та Одещині до 12° тепла; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, на Луганщині до 8° морозу, вдень 0-4° тепла; 6-7 грудня в Україні поступове зниження температури вночі до 5-12° морозу, вдень до 0-5° морозу", - додали синоптики.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу на минулих вихідних вже змогли порадіти жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.

Зазначимо, за даними Укргідрометцентру, середня місячна температура у грудні цього року передбачається від 3 морозу до 2° тепла (в Криму до 4° тепла), що на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 32-82 мм, на Закарпатті та в горах Криму до 108-132 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Зазвичай у грудні на більшій частині території України утворюється сніговий покрив, лише на крайньому півдні він встановлюється не кожного року. У грудні ймовірні сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг - тумани та ожеледь.