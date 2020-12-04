Синоптики дали прогноз погоды на выходные

"В ближайшие трое суток без осадков", - сообщили синоптики.

В западных областях и местами в южной части порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.

"Температура завтра в западных и южных областях ночью 0-4° тепла, днем 3-8°, на Закарпатье и в Одесской области до 12° тепла, на остальной территории ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Луганской области до 8° мороза, днем 0-4° тепла; 6-7 декабря в Украине постепенное снижение температуры ночью до 5-12° мороза, днем до 0-5° мороза", - добавили синоптики.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу в минувшие выходные уже смогли порадоваться жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.

Отметим, по данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура в декабре этого года предполагается от 3 мороза до 2° тепла (в Крыму до 4° тепла), что на 1-1,5° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма до 108-132 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Обычно в декабре на большей части территории Украины образуется снежный покров, лишь на крайнем юге он устанавливается не каждый год. В декабре вероятны сильные ветра, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед.