Сім'ї 17 політв'язнів отримали по 100 тис. гривень держдопомоги

"Державну допомогу для осіб, незаконно позбавлених свободи РФ у зв’язку з політичною або громадською діяльністю, отримали 17 родин у розмірі 100 тисяч гривень", - сказано у повідомлені.



Крім того, за результатами роботи Комісії при МТОТ здійснено виплати сім’ям ще 13 осіб, незаконно позбавлених свободи Російською Федерацією у зв’язку з політичною або громадською діяльністю.



Як повідомляв УНН, 23 листопада Державна Казначейська Служба розпочала виплату державної допомоги у розмірі 100 тис. грн особам, незаконно позбавленим свободи Російською Федерацією у зв’язку з політичною або громадською діяльністю.



Нагадаємо, у Хмельницькій області суд забов’язав Російську Федерацію сплатити 180 тис. євро компенсації за вбитого внаслідок російської військової агресії на Донбасі українського військовослужбовця.