Сім'ї 17 політв'язнів отримали по 100 тис. гривень держдопомоги

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Державну допомогу для осіб, незаконно позбавлених свободи РФ у зв’язку з політичною або громадською діяльністю, отримали 17 родин. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МТОТ. 

"Державну допомогу для осіб, незаконно позбавлених свободи РФ у зв’язку з політичною або громадською діяльністю, отримали 17 родин у розмірі 100 тисяч гривень", - сказано у повідомлені. 

Крім того, за результатами роботи Комісії при МТОТ здійснено виплати сім’ям ще 13 осіб, незаконно позбавлених свободи Російською Федерацією у зв’язку з політичною або громадською діяльністю.

Як повідомляв УНН, 23 листопада Державна Казначейська Служба розпочала виплату державної допомоги у розмірі 100 тис. грн особам, незаконно позбавленим свободи Російською Федерацією у зв’язку з політичною або громадською діяльністю.

Нагадаємо, у Хмельницькій області суд забов’язав Російську Федерацію сплатити 180 тис. євро компенсації за вбитого внаслідок російської військової агресії на Донбасі українського військовослужбовця.

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