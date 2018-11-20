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Суд зобов'язав Росію сплатити 180 тис. євро за вбитого українського військового

Суд зобов'язав Росію сплатити 180 тис. євро за вбитого українського військового

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Хмельницькій області суд забов'язав Російську Федерацію сплатити 180 тис. євро компенсації за вбитого внаслідок російської військової агресії на Донбасі українського військовослужбовця. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.

"Рішенням Хмельницького міськрайонного суду від 13 листопада 2018 року стягнуто з держави Російська Федерація на користь вдови військового та двох неповнолітніх дітей моральну шкоду, спричинені загибеллю чоловіка, батька, в розмірі по 60 000 євро кожному", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-центрі, судом було встановлено, що чоловік позивачки був призваний Сватівським районним військовим комісаріатом Луганської області по мобілізації в в/ч пп В0624 та направився в його складі в зону бойових дій на сході України. У період проходження військової служби займав посаду старшого навідника 2 мінометного взводу, ВОС - 143803А.

Вказано, що загальновідомим є той факт, що "в лютому 2014 року розпочалася військова агресія Російської Федерації проти України, внаслідок чого була анексована територія Автономної Республіки Крим та частково окуповані території Донецької та Луганської областей України".

У період з 29.08.2014 року по 05.09.2014 року, як повідомляється, чоловік позивачки брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечував її проведення і захист незалежності та територіальної цілісності України.

Відповідно до Акту службового розслідування, як зазначили у прес-центрі, за листопад 2014 року за фактом загибелі особового складу військової частини пп В0624 05.09.2014 року в районі с. Веселої Гори Слов’яносербського району Луганської області, біля будинку Гольфклубу встановлено, що після виконання бойового завдання у районі с. Стукалова Балка Слов’яносербського району Луганської області особовий склад взводу, у числі якого був і чоловік позивачки, повертався до м. Щастя Новоайдарського району Луганської області на автомобілі ЗІЛ-131. Приблизно о 14:30 особовий склад взводу пп В0624, з чоловіком позивачки, потрапив під вогонь із засади російських бойовиків. У засідці були танк, БТР та значна кількість озброєних солдатів. Внаслідок того, що вогонь був відкритий із засідки, крім одного рядового, всі бійці взводу пп В0624 (батальйону "Айдар") загинули, вказали у відомстві.

Рішенням Хмельницького міськрайонного суду від 03.05.2017 року у справі було встановлено факт загибелі військового при виконанні обов’язку військової служби 05.09.2014 року на території Луганської області в м. Щастя, внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

У своєму рішенні суд зокрема вказав, що порушивши Статут ООН, Загальну декларацію прав людини, Будапештський меморандум (п.1,2), Гельсінський заключний акт наради по Безпеці та Співробітництву в Європі 01.08.1975 році, договори укладені між Україною та Росією, у тому числі про українсько-російський державний кордон, "Російська Федерація вийшла за межі своїх суверенних прав, гарантованих ст. 2 Статуту ООН, а тому є на переконання суду державою-агресором, що в свою чергу свідчить про відсутність у неї судового імунітету".

При вирішенні вимог позивача, суд також застосував практику ЄСПЛ, зокрема рішення у справі Луізідоу проти Турецької Республіки, згідно з яким вирішено зобов'язати сплатити компенсацію позивачу, зокрема й за моральні страждання через незаконну окупацію частини Кіпру турецькими збройними силами.

Водночас у прес-центрі Судової влади зауважили, що рішення чинності не набрало та може бути оскаржене відповідачем.

Як повідомляв УНН, на Хмельниччині вдова вбитого на Донбасі українського військового хотіла стягнути з Російської Федерації компенсацію за загибель чоловіка у розмірі 180 тис. євро.

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