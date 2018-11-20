Суд обязал Россию выплатить 180 тыс. евро за убитого украинского военного

"Решением Хмельницкого горрайонного суда от 13 ноября 2018 года взыскано с государства Российская Федерация в пользу вдовы военного и двух несовершеннолетних детей моральный ущерб, вызванные гибелью мужа, отца, в размере по 60 000 евро каждому", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре, судом было установлено, что муж истицы был призван Сватовским районным военным комиссариатом Луганской области по мобилизации в в/ч пп В0624 и направился в его составе в зону боевых действий на востоке Украины. В период прохождения военной службы занимал должность старшего наводчика 2 минометного взвода, ВУС - 143803А.

Указано, что общеизвестным является тот факт, что "в феврале 2014 года началась военная агрессия Российской Федерации против Украины, в результате чего была аннексирована территория Автономной Республики Крым и частично оккупированы территории Донецкой и Луганской областей Украины".

В период с 29.08.2014 года по 05.09.2014 года, как сообщается, муж истицы принимал непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечивал ее осуществление и защиту независимости и территориальной целостности Украины.

Согласно Акту служебного расследования, как отметили в пресс-центре, по ноябрь 2014 года по факту гибели личного состава воинской части пп В0624 05.09.2014 года в районе с. Веселой Горы Славяносербского района Луганской области, возле дома Гольфклуба установлено, что после выполнения боевой задачи в районе с. Стукалова Балка Славяносербского района Луганской области личный состав взвода, в числе которого был и муж истицы, возвращался в г. Счастье Новоайдарского района Луганской области на автомобиле ЗИЛ-131. Примерно в 14:30 личный состав взвода пп В0624, с мужем истицы, попал под огонь из засады российских боевиков. В засаде были танк, БТР и значительное количество вооруженных солдат. Вследствие того, что огонь был открыт из засады, кроме одного рядового, все бойцы взвода пп В0624 (батальона "Айдар") погибли, указали в ведомстве.

Решением Хмельницкого горрайонного суда от 03.05.2017 года по делу был установлен факт гибели военного при исполнении обязанностей военной службы 05.09.2014 года на территории Луганской области в г. Счастье, вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В своем решении суд частности указал, что нарушив Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, Будапештский меморандум (п.1,2), Хельсинкский заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 01.08.1975 года, договоры, заключенные между Украиной и Россией, в том числе о российско-украинской государственной границы, "Российская Федерация вышла за пределы своих суверенных прав, гарантированных ст. 2 Устава ООН, а потому является по убеждению суда государством-агрессором, что в свою очередь свидетельствует об отсутствии у нее судебного иммунитета".

При решении требований истца, суд также применил практику ЕСПЧ, в частности решения по делу Луизидоу против Турецкой Республики, согласно которому решено обязать выплатить компенсацию истцу, в том числе и за моральные страдания из-за незаконной оккупации части Кипра турецкими вооруженными силами.

В пресс-центре Судебной власти отметили, что решение в силу не вступило и может быть обжаловано.

Как сообщал УНН, в Хмельницкой области вдова убитого на Донбассе украинского военного хотела взыскать с Российской Федерации компенсацию за гибель мужа в размере 180 тыс. евро.