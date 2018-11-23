В Україні розпочали виплату компенсацій бранцям Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Державна Казначейська Служба розпочала виплату державної допомоги у розмірі 100 тис. грн особам, незаконно позбавленим свободи Російською Федерацією у зв’язку з політичною або громадською діяльністю. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, передає УНН.
“За результати першого засідання Комісії щодо виплати допомоги особам позбавленим особистої свободи, яке проведено під головуванням Першого заступника міністра МТОТ Юсуфа Куркчі, прийнято позитивні рішення. МТОТ в максимально короткі строки були підготовлені усі необхідні документи та передані до Державної Казначейської Служби для проведення необхідних розрахунків. Завдяки злагодженій та оперативні роботі МТОТ вже 4 особи отримали державну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у МінТОТ, 21 листопада 2018 року відбулося чергове засідання Комісії та прийнято позитивні рішення щодо 11 кейсів.
У Міністерстві також зауважили, що у зв’язку з тим, що кандидатами на отримання допомоги, разом з необхідними документами, було подано заяви з проханням про нерозголошення їх персональних даних, через побоювання можливого переслідування або додаткових репресій з боку окупаційної влади, Комісією прийнято рішення про проведення закритих засідань та нерозголошення відомостей про конкретних осіб, які отримують допомогу.
Нагадаємо, у Хмельницькій області суд забов’язав Російську Федерацію сплатити 180 тис. євро компенсації за вбитого внаслідок російської військової агресії на Донбасі українського військовослужбовця.