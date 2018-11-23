В Украине начали выплату компенсаций пленникам Кремля

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Государственная казначейская служба начала выплату государственной помощи в размере 100 тыс. грн лицам, незаконно лишенным свободы Российской Федерацией в связи с политической или общественной деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, передает УНН.

"По результатам первого заседания Комиссии по выплате помощи лицам лишенным личной свободы, проведенного под председательством Первого заместителя министра МВОТ Юсуфа Куркчи, принято положительное решение. МТОТ в максимально короткие сроки были подготовлены все необходимые документы и переданы в Государственную казначейскую службу для проведения необходимых расчетов. Благодаря слаженной и оперативной работе МВОТ уже 4 человека получили государственную помощь в размере 100 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Как отметили в МинВОТ, 21 ноября 2018 года состоялось очередное заседание Комиссии и принято положительное решение по 11 кейсов.

В Министерстве также отметили, что в связи с тем, что кандидатами на получение помощи, вместе с необходимыми документами, были поданы заявления с просьбой о неразглашении их персональных данных, из-за опасений возможного преследования или дополнительных репрессий со стороны оккупационных властей, Комиссией принято решение о проведении закрытых заседаний и неразглашении сведений о конкретных лицах, которые получают помощь.

Напомним, в Хмельницкой области суд обязал Российскую Федерацию выплатить 180 тыс. евро компенсации за убитого в результате российской военной агрессии на Донбассе украинского военнослужащего.

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