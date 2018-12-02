Семьи 17 политзаключенных получили по 100 тыс. гривен госпомощи

"Государственную помощь для лиц, незаконно лишенных свободы РФ в связи с политической или общественной деятельностью, получили 17 семей в размере 100 000 гривен", - говорится в сообщении.



Кроме того, по результатам работы Комиссии при МВОТ осуществлены выплаты семьям еще 13 человек, незаконно лишенных свободы Российской Федерацией в связи с политической или общественной деятельностью.



Как сообщал УНН, 23 ноября Государственная казначейская служба начала выплату государственной помощи в размере 100 тыс. грн лицам, незаконно лишенным свободы Российской Федерацией в связи с политической или общественной деятельностью.



Напомним, в Хмельницкой области суд обязал Российскую Федерацию выплатить 180 тыс. евро компенсации за убитого в результате российской военной агрессии в Донбассе украинского военнослужащего.