Семьи 17 политзаключенных получили по 100 тыс. гривен госпомощи

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 83553 просмотра

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8 марта, 10:25 • 103355 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 136254 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132332 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 06:35 • 117951 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141534 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145347 просмотра

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Государственную помощ для лиц, незаконно лишенных свободы РФ в связи с политической или общественной деятельностью, получили 17 семей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВОТ.

"Государственную помощь для лиц, незаконно лишенных свободы РФ в связи с политической или общественной деятельностью, получили 17 семей в размере 100 000 гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам работы Комиссии при МВОТ осуществлены выплаты семьям еще 13 человек, незаконно лишенных свободы Российской Федерацией в связи с политической или общественной деятельностью.

Как сообщал УНН, 23 ноября Государственная казначейская служба начала выплату государственной помощи в размере 100 тыс. грн лицам, незаконно лишенным свободы Российской Федерацией в связи с политической или общественной деятельностью.

Напомним, в Хмельницкой области суд обязал Российскую Федерацию выплатить 180 тыс. евро компенсации за убитого в результате российской военной агрессии в Донбассе украинского военнослужащего.

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