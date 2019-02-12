Силовика, який бив лежачого активіста, арештували на два місяці

“Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внести заставу в розмірі 115 тисяч гривень. Прокурор же за клопотанням слідчого просив арешт без права внесення застави”, - прокоментували у прес-службі ДБР.

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Нагадаємо, 9 лютого правоохоронці затримали у Києві групу осіб - близько 40 людей, деяких зі зброєю, - при спробі штурму управління поліції, у результаті інциденту трьох поліцейських доставляли у лікарню. Відкрито три кримінальні провадження.

За фактом дій правоохоронців під час затримання молодиків біля райвідділку у Києві розпочалося службове розслідування.

Крім того, після інциденту з побиттям активістів біля приміщення Подільського управління поліції ГУ Нацполіції у Києві відомості про скоєння працівниками правоохоронних органів кримінального правопорушення - перевищення влади або службових повноважень - внесли до ЄРДР. Було сформовано слідчу групу із працівників ДБР.