Силовика, который бил лежащего активиста, арестовали на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для работника Подольского управления полиции Киева Василия Мельникова, который на выходных избил лежачего активиста, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР Украины.
"Суд избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в размере 115 тыс. гривен. Прокурор же по ходатайству следователя просил арест без права внесения залога", - прокомментировали в пресс-службе ГБР.
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Напомним, 9 февраля правоохранители задержали в Киеве группу лиц - около 40 человек, некоторые с оружием - при попытке штурма управления полиции, в результате инцидента троих полицейских доставляли в больницу. Открыто три уголовных производства.
По факту действий правоохранителей при задержании молодых людей у райотдела в Киеве началось служебное расследование.
Кроме того, после инцидента с избиением активистов у здания Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления - превышение власти или служебных полномочий - внесли в ЕРДР. Было сформировано следственную группу из сотрудников ГБР.