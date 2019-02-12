Названо ім’я силовика, який бив лежачого активіста

Як повідомляють активісти, які перебувають на судовому засіданні, підозрюваний – оперуповноважений Подільського управління поліції у місті Києві Василь Мельников.

Нагадаємо, ДБР заявило про підозру силовику, який бив лежачого активіста під час сутичок.

Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали у Києві групу осіб - близько 40 людей, деяких зі зброєю, - при спробі штурму управління поліції, у результаті інциденту трьох поліцейських доставляли у лікарню. Відкрито три кримінальні провадження.

Це сталося після того, як із Контрактової площі до управління поліції доставили групу осіб, яких затримали на одній з акцій з зеленкою, ножами, газовими балончиками та пістолетом.

Згодом активістів, яких затримала поліція, відпустили.

За фактом дій правоохоронців під час затримання молодиків біля райвідділку у Києві розпочалося службове розслідування.

Крім того, після інциденту з побиттям активістів біля приміщення Подільського управління поліції ГУ Нацполіції у Києві відомості про скоєння працівниками правоохоронних органів кримінального правопорушення - перевищення влади або службових повноважень - внесли до ЄРДР. Було сформовано слідчу групу із працівників ДБР.