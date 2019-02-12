Названо имя силовика, который бил лежащего активиста

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 68279 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 91176 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 132683 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131802 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130692 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162254 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117861 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141450 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145294 просмотра

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Названо имя силовика, который бил лежащего активиста

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сегодня в Шевченковском райсуде столицы выбирают меру пресечения полицейскому, которого подозревают в избиении активистов в эти выходные, передает УНН.

Как сообщают активисты, находящиеся на судебном заседании, подозреваемый - оперуполномоченный Подольского управления полиции в городе Киеве Василий Мельников.

Напомним, ГБР заявил о подозрении силовику, который бил лежащего активиста во время столкновений.

Как сообщал УНН, правоохранители задержали в Киеве группу лиц - около 40 человек, некоторые с оружием - при попытке штурма управления полиции, в результате инцидента троих полицейских доставляли в больницу. Открыто три уголовных производства.

Это произошло после того, как с Контрактовой площади к управлению полиции доставили группу лиц, задержанных на одной из акций с зеленкой, ножами, газовыми баллончиками и пистолетом.

Впоследствии активистов, задержанных полицией, отпустили.

По факту действий правоохранителей во время задержания молодых людей у райотдела в Киеве началось служебное расследование.

Кроме того, после инцидента с избиением активистов у здания Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления - превышение власти или служебных полномочий - внесли в ЕРДР. Было сформировано следственную группу из сотрудников ГБР.

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