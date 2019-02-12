Названо имя силовика, который бил лежащего активиста
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сегодня в Шевченковском райсуде столицы выбирают меру пресечения полицейскому, которого подозревают в избиении активистов в эти выходные, передает УНН.
Как сообщают активисты, находящиеся на судебном заседании, подозреваемый - оперуполномоченный Подольского управления полиции в городе Киеве Василий Мельников.
Напомним, ГБР заявил о подозрении силовику, который бил лежащего активиста во время столкновений.
Как сообщал УНН, правоохранители задержали в Киеве группу лиц - около 40 человек, некоторые с оружием - при попытке штурма управления полиции, в результате инцидента троих полицейских доставляли в больницу. Открыто три уголовных производства.
Это произошло после того, как с Контрактовой площади к управлению полиции доставили группу лиц, задержанных на одной из акций с зеленкой, ножами, газовыми баллончиками и пистолетом.
Впоследствии активистов, задержанных полицией, отпустили.
По факту действий правоохранителей во время задержания молодых людей у райотдела в Киеве началось служебное расследование.
Кроме того, после инцидента с избиением активистов у здания Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления - превышение власти или служебных полномочий - внесли в ЕРДР. Было сформировано следственную группу из сотрудников ГБР.