"Сильно перебільшено": Арестович спростував закінчення "режиму тиші"

“Ми не можемо казати так (про закінчення “режиму тиші” - ред.). Це буде дуже сильно перебільшено. Ми можемо говорити, що є окреме збройне порушення режиму припинення вогню, яке, на жаль, призвело до таких важких наслідків”, - зазначив він.

Арестович відзначив, що велика роль у переговорному процесі буде покладатися на представників ОБСЄ.

“Зараз будемо вирішувати, тому що ситуація важка. Ми чекаємо відповіді від інших делегацій. Загинуло два військовослужбовці Збройних сил України, двоє — поранені. І зараз, якщо таке засідання відбудеться, ми чекаємо відповіді від представників ОБСЄ. Буде поставлене питання, щоб ОБСЄ, як посередники, вжило всіх необхідних заходів, для повернення до нормалізації та розблокування перемовин в рамках Мінських угод. Будемо говорити жорстко. Якщо не буде зібрання, чи будемо ми стріляти у відповідь, чи ні, треба питати не в мене. Для цього є військове командування. Ми в рамках делегації ТКГ, використовуючи наші механізми, зробимо все, щоб ескалацію було припинено й режим припинення вогню продовжився, й продовжилося розблокування діяльності”, - підсумував Арестович.

Як повідомлялося раніше в УНН, минулої доби, 29 жовтня, бойовики п'ять разів порушили "режим тиші", загинуло двоє військових.

Нагадаємо, що Україна скликає термінове засідання ТКГ через загибель двох військових на Донбасі.



