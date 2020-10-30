"Сильно преувеличено": Арестович опроверг окончание "режима тишины"

"Мы не можем говорить так (об окончании "режима тишины" - ред.). Это будет очень сильно преувеличено. Мы можем говорить, что есть отдельное вооруженное нарушение режима прекращения огня, которое, к сожалению, привело к таким тяжелым последствиям", - отметил он.

Арестович отметил, что большая роль в переговорном процессе будет полагаться на представителей ОБСЕ.

"Сейчас будем решать, потому что ситуация тяжелая. Мы ждем ответа от других делегаций. Погибло два военнослужащих Вооруженных сил Украины, двое - ранены. И сейчас, если такое заседание состоится, мы ждем ответа от представителей ОБСЕ. Будет поставлен вопрос, чтобы ОБСЕ, как посредники, приняла все необходимые меры, чтобы вернуться к нормализации и разблокированию переговоров в рамках Минских соглашений. Будем говорить жестко. Если не будет собрания, будем ли мы стрелять в ответ, или нет, надо спрашивать не у меня. Для этого есть военное командование. Мы в рамках делегации ТКГ, используя наши механизмы, сделаем все, чтобы эскалацию было приостановлено и режим прекращения огня продолжился, и продолжилось разблокированияедеятельности", - подытожил Арестович.

Как сообщалось ранее в УНН, за минувшие сутки, 29 октября, боевики пять раз нарушили "режим тишины", погибло двое военных.

Напомним, что Украина созывает экстренное заседание ТКГ из-за гибели двух военных на Донбассе.



