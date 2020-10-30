"Сильно преувеличено": Арестович опроверг окончание "режима тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Разговоры об окончании режима прекращения огня на Донбассе преувеличены. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает УНН.
"Мы не можем говорить так (об окончании "режима тишины" - ред.). Это будет очень сильно преувеличено. Мы можем говорить, что есть отдельное вооруженное нарушение режима прекращения огня, которое, к сожалению, привело к таким тяжелым последствиям", - отметил он.
Арестович отметил, что большая роль в переговорном процессе будет полагаться на представителей ОБСЕ.
"Сейчас будем решать, потому что ситуация тяжелая. Мы ждем ответа от других делегаций. Погибло два военнослужащих Вооруженных сил Украины, двое - ранены. И сейчас, если такое заседание состоится, мы ждем ответа от представителей ОБСЕ. Будет поставлен вопрос, чтобы ОБСЕ, как посредники, приняла все необходимые меры, чтобы вернуться к нормализации и разблокированию переговоров в рамках Минских соглашений. Будем говорить жестко. Если не будет собрания, будем ли мы стрелять в ответ, или нет, надо спрашивать не у меня. Для этого есть военное командование. Мы в рамках делегации ТКГ, используя наши механизмы, сделаем все, чтобы эскалацию было приостановлено и режим прекращения огня продолжился, и продолжилось разблокированияедеятельности", - подытожил Арестович.
Как сообщалось ранее в УНН, за минувшие сутки, 29 октября, боевики пять раз нарушили "режим тишины", погибло двое военных.
Напомним, что Украина созывает экстренное заседание ТКГ из-за гибели двух военных на Донбассе.