Сили оборони знищили БпЛА "Орлан-10" в Запорізькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Українські військові сьогодні ліквідували у небі над Запорізькою областю ворожий розвідувальний дрон "Орлан-10". Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" у Facebook, пише УНН.
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«В Запорізькій області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено БпЛА "Орлан-10"», - йдеться у повідомленні.
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Російські війська минулої доби завдали 86 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожого обстрілу Оріхова була поранена літня жінка.
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