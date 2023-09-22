Силы обороны уничтожили БпЛА "Орлан-10" в Запорожской области

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«В Запорожской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено БпЛА "Орлан-10"», - говорится в сообщении.

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Российские войска за прошедшие сутки нанесли 86 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области. Вследствие вражеского обстрела Орехова была ранена пожилая женщина.

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