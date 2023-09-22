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Силы обороны уничтожили БпЛА "Орлан-10" в Запорожской области

Силы обороны уничтожили БпЛА "Орлан-10" в Запорожской области

Киев • УНН

 • 259847 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Украинские военные сегодня ликвидировали в небе над Запорожской областью вражеский разведывательный дрон "Орлан-10". Об этом сообщает Воздушное командование "Восток" в Facebook, пишет УНН.

Цитата

«В Запорожской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено БпЛА "Орлан-10"», - говорится в сообщении.

Дополнение

Российские войска за прошедшие сутки нанесли 86 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области. Вследствие вражеского обстрела Орехова была ранена пожилая женщина.

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