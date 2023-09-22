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Через ворожий обстріл Оріхова постраждала літня жінка - Запорізька ОВА

Через ворожий обстріл Оріхова постраждала літня жінка - Запорізька ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Російські війська минулої доби завдали 86 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожого обстрілу Оріхова була поранена літня жінка. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.

Деталі

Військовослужбовці рф обстріляли з РСЗВ Новодарівку, Полтавку й Червоне, атакували БПЛА Залізничне, Новодарівку й Степове, а також вгатили 6 авіаснарядами по Оріхову, Білогір'ю та Роботиному.

Також за минулу добу зафіксовано 74 артилерійських ударів, що прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Ольгівського, Малинівки, Полтавки, Левадного, Кам'янського, Павлівки, П'ятихаток й Приморського.

Цитата

«Внаслідок артобстрілу по Оріхову поранено 75-річну жінку – її доправлено до лікувальної установи», - йдеться у повідомленні у Telegram.

Додамо

Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та господарчих споруд.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти атакували авто шведських журналістів на Запоріжжі. У МЗС України засудили злочин рф

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