Через ворожий обстріл Оріхова постраждала літня жінка - Запорізька ОВА

Деталі

Військовослужбовці рф обстріляли з РСЗВ Новодарівку, Полтавку й Червоне, атакували БПЛА Залізничне, Новодарівку й Степове, а також вгатили 6 авіаснарядами по Оріхову, Білогір'ю та Роботиному.

Також за минулу добу зафіксовано 74 артилерійських ударів, що прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Ольгівського, Малинівки, Полтавки, Левадного, Кам'янського, Павлівки, П'ятихаток й Приморського.

Цитата

«Внаслідок артобстрілу по Оріхову поранено 75-річну жінку – її доправлено до лікувальної установи», - йдеться у повідомленні у Telegram.

Додамо

Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та господарчих споруд.

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