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Из-за вражеского обстрела Орехова пострадала пожилая женщина - Запорожская ОВА

Из-за вражеского обстрела Орехова пострадала пожилая женщина - Запорожская ОВА

Киев • УНН

 • 132268 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки нанесли 86 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеского обстрела Орехова была ранена пожилая женщина. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.

Детали

Военнослужащие рф обстреляли из РСЗО Новодаровку, Полтавку и Красное, атаковали БПЛА Железнодорожное, Новодаровку и Степное, а также всадили 6 авиаснарядов по Орехову, Белогорью и Роботино.

Также за минувшие сутки зафиксировано 74 артиллерийских удара, которые пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в частности Гуляйполя, Железнодорожного, Чаривного, Ольговского, Малиновки, Полтавки, Левадного, Каменского, Павловки, Пятихаток и Приморского.

Цитата

«В результате артобстрела по Орехову ранена 75-летняя женщина – Она доставлена в лечебное учреждение», - говорится в сообщении в Telegram.

Добавим

Вследствие вражеских обстрелов за прошедшие сутки поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и хозяйственных построек.

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