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Сікорський пропонує припинити соцвиплати українським чоловікам у Європі

Сікорський пропонує припинити соцвиплати українським чоловікам у Європі

Київ • УНН

 • 28383 перегляди

Глава МЗС Польщі закликає скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку в Європі. Ініціатива має на меті стимулювати їх повернення в Україну для служби в армії.

У Польщі закликають припинити соціальні виплати українським чоловікам у Європі. Про це повідомляє Le Monde, передає УНН.

Деталі

На форумі Yalta European Strategy глава польського МЗС Радослав Сікорський виступив з ініціативою скасувати соціальні виплати для українських чоловіків призовного віку, які перебувають у Європі.

Сікорський аргументує свою пропозицію тим, що така міра може стимулювати чоловіків, які втекли з України, повернутися і служити в українській армії.

Ось практична ідея, яка допоможе фінансам Західної Європи, політично допоможе традиційним партіям проти правих радикалів і допоможе Україні 

- зазначив Радослав Сікорський.

Міністр також підкреслив, що "отримання виплат за уникання військової служби не є правом людини".

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив підтримку цій ініціативі, вважаючи її доцільною для підвищення обороноздатності України.

Україна веде дискусію з Польщею щодо використання їхніх засобів ППО для збиття російських ракет - Сибіга 13.09.24, 20:32 • 18691 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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