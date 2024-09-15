Сікорський пропонує припинити соцвиплати українським чоловікам у Європі
Київ • УНН
Глава МЗС Польщі закликає скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку в Європі. Ініціатива має на меті стимулювати їх повернення в Україну для служби в армії.
У Польщі закликають припинити соціальні виплати українським чоловікам у Європі. Про це повідомляє Le Monde, передає УНН.
Деталі
На форумі Yalta European Strategy глава польського МЗС Радослав Сікорський виступив з ініціативою скасувати соціальні виплати для українських чоловіків призовного віку, які перебувають у Європі.
Сікорський аргументує свою пропозицію тим, що така міра може стимулювати чоловіків, які втекли з України, повернутися і служити в українській армії.
Ось практична ідея, яка допоможе фінансам Західної Європи, політично допоможе традиційним партіям проти правих радикалів і допоможе Україні
Міністр також підкреслив, що "отримання виплат за уникання військової служби не є правом людини".
Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив підтримку цій ініціативі, вважаючи її доцільною для підвищення обороноздатності України.
Україна веде дискусію з Польщею щодо використання їхніх засобів ППО для збиття російських ракет - Сибіга 13.09.24, 20:32 • 18691 перегляд