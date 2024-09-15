Сикорский предлагает прекратить соцвыплаты украинским мужчинам в Европе

В Польше призывают прекратить социальные выплаты украинским мужчинам в Европе. Об этом сообщает Le Monde, передает УНН.

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На форуме Yalta European Strategy глава польского МИД Радослав Сикорский выступил с инициативой отменить социальные выплаты для украинских мужчин призывного возраста, которые находятся в Европе.

Сикорский аргументирует свое предложение тем, что такая мера может стимулировать мужчин, которые сбежали из Украины, вернуться и служить в украинской армии.

Вот практическая идея, которая поможет финансам Западной Европы, политически поможет традиционным партиям против правых радикалов и поможет Украине - отметил Радослав Сикорский.

Министр также подчеркнул, что «получение выплат за избежание военной службы не является правом человека».

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига выразил поддержку этой инициативе, считая ее целесообразной для повышения обороноспособности Украины.

Україна веде дискусію з Польщею щодо використання їхніх засобів ППО для збиття російських ракет - Сибіга