Сі Цзіньпіну влаштували теплий прийом в Угорщині: очікується обговорення України, інвестицій та великого інфраструктурного проекту

Теплий прийом влаштували главі Китаю Сі Цзіньпіну у четвер в Угорщині під час його третьої та останньої зупинки у першому за п'ять років європейському турне. До президента країни Тамаша Шуйока під час зустрічі китайського лідера на території чудової Будайської фортеці приєдналися угорські солдати верхи на конях, пише УНН з посиланням на Reuters.

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"Угорщина під керівництвом правого прем'єр-міністра Віктора Орбана стала важливим торговим та інвестиційним партнером Китаю, на відміну від інших країн ЄС, які розглядають можливість зниження залежності від другої за величиною економіки світу", - пише видання.

Сі Цзіньпін прибув до Будапешта пізно ввечері в середу після відвідин Франції та Сербії.

Сі Цзіньпін прибув з візитом до Угорщини

У Парижі президент Еммануель Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наполягали на тому, щоб він забезпечив більш збалансовану торгівлю з Європою та використав свій вплив на росію, щоб покласти край війні в Україні.

Пізніше цього дня Сі Цзіньпін зустрінеться з Орбаном, де на порядку денному будуть війна в Україні та інфраструктурні проекти. Заява для преси очікується о 15:30 за Грінвічем (18:30 за Києвом).

Після зустрічі із Шуйоком Сі Цзіньпін заявив, що дружба між Китаєм та Угорщиною не спрямована проти будь-якої третьої сторони і не продиктована нею, повідомило офіційне китайське інформаційне агентство Xinhua.

Сі Цзіньпін також висловив сподівання, що Угорщина використає головування у Євросоюзі у другій половині року як можливість сприяти здоровому розвитку відносин Китаю та ЄС.

Очікується, що Угорщина та Китай, які відзначають 75-річчя дипломатичних відносин, підпишуть від 16 до 18 нових угод про співпрацю, однією з яких може стати великомасштабний інфраструктурний проект у межах величезного китайського проекту "Пояс і шлях", заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

ЗМІ повідомили, що Сі Цзіньпін та Орбан можуть поїхати до південного міста Печ, щоб оголосити, що китайська компанія Great Wall Motor збирається побудувати там завод та виробляти електромобілі.

У заяві, зробленій у понеділок, Сійярто спростував інформацію про те, що два лідери поїдуть у Печ, але сказав, що "тривають переговори з великими китайськими компаніями щодо подальших інвестицій".

Доповнення

Орбан почав наближати свою країну до Пекіна після того, як прийшов до влади у 2010 році. Теплі політичні відносини переросли в інвестиції приблизно через десять років, коли виробники акумуляторів і електромобілів почали переносити виробництво до Угорщини, вказує видання.

Один з найбільших інвесторів, CATL, будує завод з виробництва акумуляторів вартістю 7,3 мільярда євро (7,86 мільярда доларів) у Дебрецені, а китайський виробник електромобілів BYD оголосив наприкінці минулого року, що будує свій перший європейський завод на півдні Сегеда.

Китай спочатку переніс виробництво акумуляторів до Європи, щоб заощадити на транспортних витратах, оскільки вони були настільки важкими, що мало сенс перенести виробництво поряд з автомобільними заводами таких компаній, як Daimler та BMW, сказав Тамаш Матура, доцент Університету Корвінуса.

Наступним кроком стане виробництво китайських електромобілів в Угорщині, оскільки протекціоністські плани ЄС ставлять під загрозу їхнє розширення, додав він.

"Це могло б вплинути на них набагато менше, якби вони вже влаштувалися та виробляли продукцію всередині ЄС", - сказав він.