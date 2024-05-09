Си Цзиньпину устроили теплый прием в Венгрии: ожидается обсуждение Украины, инвестиций и крупного инфраструктурного проекта

Теплый прием устроили главе Китая Си Цзиньпину в четверг в Венгрии во время его третьей и последней остановки в первом за пять лет европейском турне. К президенту страны Тамашу Шуйоку во время встречи китайского лидера на территории великолепной Будайской крепости присоединились венгерские солдаты верхом на лошадях, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Венгрия под руководством правого премьер-министра Виктора Орбана стала важным торговым и инвестиционным партнером Китая, в отличие от других стран ЕС, которые рассматривают возможность снижения зависимости от второй по величине экономики мира", - пишет издание.

Си Цзиньпин прибыл в Будапешт поздно вечером в среду после посещения Франции и Сербии.

Си Цзиньпин прибыл с визитом в Венгрию

В Париже президент Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивали на том, чтобы он обеспечил более сбалансированную торговлю с Европой и использовал свое влияние на россию, чтобы положить конец войне в Украине.

Позже в этот же день Си Цзиньпин встретится с Орбаном, где на повестке дня будут война в Украине и инфраструктурные проекты. Заявление для прессы ожидается в 15:30 по Гринвичу (18:30 по Киеву).

После встречи с Шуйоком Си Цзиньпин заявил, что дружба между Китаем и Венгрией не направлена против какой-либо третьей стороны и не продиктована ею, сообщило официальное китайское информационное агентство Xinhua.

Си Цзиньпин также выразил надежду, что Венгрия использует председательство в Евросоюзе во второй половине года как возможность способствовать здоровому развитию отношений Китая и ЕС.

Ожидается, что Венгрия и Китай, которые отмечают 75-летие дипломатических отношений, подпишут от 16 до 18 новых соглашений о сотрудничестве, одним из которых может стать крупномасштабный инфраструктурный проект в рамках огромного китайского проекта "Пояс и путь", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

СМИ сообщили, что Си Цзиньпин и Орбан могут поехать в южный город Печ, чтобы объявить, что китайская компания Great Wall Motor собирается построить там завод и производить электромобили.

В заявлении, сделанном в понедельник, Сийярто опроверг информацию о том, что два лидера поедут в Печ, но сказал, что "продолжаются переговоры с крупными китайскими компаниями относительно дальнейших инвестиций".

Дополнение

Орбан начал приближать свою страну к Пекину после того, как пришел к власти в 2010 году. Теплые политические отношения переросли в инвестиции примерно через десять лет, когда производители аккумуляторов и электромобилей начали переносить производство в Венгрию, указывает издание.

Один из крупнейших инвесторов, CATL, строит завод по производству аккумуляторов стоимостью 7,3 миллиарда евро (7,86 миллиарда долларов) в Дебрецене, а китайский производитель электромобилей BYD объявил в конце прошлого года, что строит свой первый европейский завод на юге Сегеда.

Китай изначально перенес производство аккумуляторов в Европу, чтобы сэкономить на транспортных расходах, поскольку они были настолько тяжелыми, что имело смысл перенести производство рядом с автомобильными заводами таких компаний, как Daimler и BMW, сказал Тамаш Матура, доцент Университета Корвинуса.

Следующим шагом станет производство китайских электромобилей в Венгрии, поскольку протекционистские планы ЕС ставят под угрозу их расширение, добавил он.

"Это могло бы повлиять на них гораздо меньше, если бы они уже обосновались и производили продукцию внутри ЕС", - сказал он.