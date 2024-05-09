Си Цзиньпин прибыл с визитом в Венгрию

Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках европейского турне прибыл в Венгрию с государственным визитом - первым за время его пребывания в должности. Об этом сообщает CGTN, передает УНН.

Детали

Отмечается, что самолет Си в воздушном пространстве страны, сопровождали венгерские истребители, в дороге из аэропорта Будапешта в отель "люди тепло приветствовали его, размахивая флагами Китая и Венгрии".

Этот визит приурочен к 75-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.

В 1949 году Венгрия одной из первых установила дипломатические отношения с только что провозглашенной Китайской Народной Республикой. А с 2017 года отношения двух стран повышены до всестороннего стратегического партнерства, одного из самых высоких уровней взаимодействия Китая с другими государствами.

Дополнение

Визит Си Цзиньпина в Венгрию продлится два дня, в течение которых запланирован ряд мероприятий, в частности, встречи с президентом Тамашем Сульоком и премьер-министром Виктором Орбаном. По информации издания, стороны планируют "совместно наметить новый план сотрудничества и развития для подъема китайско-венгерских отношений на новую высоту".

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