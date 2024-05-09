Сі Цзіньпін прибув з візитом до Угорщини

Голова КНР Сі Цзіньпін у рамках європейського турне прибув до Угорщини з державним візитом - першим за час його перебування на посаді. Про це повідомляє CGTN, передає УНН.

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Зазначається, що літак Сі у повітряному просторі країни, супроводжували угорські винищувачі, в дорогою з аеропорту Будапешта до готелю "люди тепло вітали його, розмахуючи прапорами Китаю та Угорщини".

Цей візит приурочений 75-й річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

У 1949 році Угорщина однією з перших встановила дипломатичні відносини зі щойно проголошеною Китайською Народною Республікою. А від 2017 року відносини двох країн підвищені до всебічного стратегічного партнерства, одного з найвищих рівнів взаємодії Китаю з іншими державами.

Доповнення

Візит Сі Цзіньпіна до Угорщини триватиме два дні, впродовж яких запланована низка заходів, зокрема, зустрічі з президентом Тамашом Сульоком і прем’єр-міністром Віктором Орбаном. За інформацією видання, сторони планують "спільно окреслити новий план співпраці та розвитку для піднесення китайсько-угорських відносин на нову висоту".

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