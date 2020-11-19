Швейцарці надали українцям для тренування поле дуже поганої якості - менеджер нацзбірної

"Головний тренер Андрій Шевченко до останнього готувався до гри. У день матчу навіть відбулася передігрова нарада, вона розпочалася о 10.30 та проходила онлайн. При цьому я бачив, що збірна Швейцарії так само серйозно налаштовувалася на гру.

Тому я вважаю, що рішення влади Люцерна було невірним", - сказав він.

Таргонський додав, що швейцарці надали українцям для тренування у день гри поле дуже поганої якості.

"Ми звертали на це їхню увагу, листування вів генеральний секретар нашої асоціації. Швейцарці обіцяли підготувати поле, але в підсумку воно виявилося в настільки незадовільному стані, що існував ризик отримати травму", - поінформував він.

Як писав УНН, за словами головного тренера національної збірної Андрія Шевченка, Україна зробила все, щоб матч зі Швейцарією відбувся.

Нагадаємо, що повторні тести на коронавірус в усіх гравців української збірної виявилися негативними.

Матч "Україна-Щвейцарія" скасував місцевий санлікар, посилаючись на кілька позитивних ковід-тестів у наших футболістів.