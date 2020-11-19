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Швейцарцы предоставили украинцам для тренировки поле очень плохого качества - менеджер нацсборной

Швейцарцы предоставили украинцам для тренировки поле очень плохого качества - менеджер нацсборной

Киев  •  УНН

 • 16175 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сборная Украины серьезно готовилась к матчу, который должен был состояться 17 ноября. И команда Швейцарии тоже будка настроена играть. Об этом рассказал менеджер сборной Украины Алексей Таргонский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

"Главный тренер Андрей Шевченко до последнего готовился к игре. В день матча даже состоялась предигровое совещание, онао началось в 10.30 и проходило онлайн. При этом я видел, что сборная Швейцарии так же серьезно настраивалась на игру.
Поэтому я считаю, что решение властей Люцерна было неверным", - сказал он.

Таргонский добавил, что швейцарцы предоставили украинцам для тренировки в день игры поле очень плохого качества.

"Мы обращали на это их внимание, переписку вел генеральный секретарь нашей ассоциации. Швейцарцы обещали подготовить поле, но в итоге оно оказалось в столь неудовлетворительном состоянии, что существовал риск получить травму", - сообщил он.

Как писал УНН, по словам главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко, Украина сделала все, чтобы матч со Швейцарией состоялся.

Напомним, что повторные тесты на коронавирус у всех игроков украинской сборной оказались отрицательными.

Матч "Украина-Щвейцария" отменил местный санврач, ссылаясь на несколько положительных ковид-тестов у наших футболистов.

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