Швейцарцы предоставили украинцам для тренировки поле очень плохого качества - менеджер нацсборной
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сборная Украины серьезно готовилась к матчу, который должен был состояться 17 ноября. И команда Швейцарии тоже будка настроена играть. Об этом рассказал менеджер сборной Украины Алексей Таргонский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
"Главный тренер Андрей Шевченко до последнего готовился к игре. В день матча даже состоялась предигровое совещание, онао началось в 10.30 и проходило онлайн. При этом я видел, что сборная Швейцарии так же серьезно настраивалась на игру.
Поэтому я считаю, что решение властей Люцерна было неверным", - сказал он.
Таргонский добавил, что швейцарцы предоставили украинцам для тренировки в день игры поле очень плохого качества.
"Мы обращали на это их внимание, переписку вел генеральный секретарь нашей ассоциации. Швейцарцы обещали подготовить поле, но в итоге оно оказалось в столь неудовлетворительном состоянии, что существовал риск получить травму", - сообщил он.
Как писал УНН, по словам главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко, Украина сделала все, чтобы матч со Швейцарией состоялся.
Напомним, что повторные тесты на коронавирус у всех игроков украинской сборной оказались отрицательными.
Матч "Украина-Щвейцария" отменил местный санврач, ссылаясь на несколько положительных ковид-тестов у наших футболистов.