Збірну України протестували на COVID-19 - усі тести негативні

"За повідомленням Української Асоціації Футболу, після прибуття до Борисполя 18 листопада всі члени української делегації здали ПЛР-тести на COVID-19 у спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту. Процедура проводилася фахівцями лабораторії, сертифікованої УЄФА в Україні. Після обробки тестів Українську асоціацію футболу повідомили, що всі результати негативні, у тому числі — у футболістів Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що матч "Швейцарія-Україна" було скасовано за рішенням місцевої влади та лікаря Люцерну через декілька позитивних "ковід"-тестів у наших гравців.

І хоча 13 футболістів були визнані здоровими і були готові вийте на поле, швейцарські чиновники ім цього не дозволили.

Зараз долю матчу має вирішити УЄФА.