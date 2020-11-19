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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 41627 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 62016 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 74740 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 87773 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112223 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114035 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126164 просмотра

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Сборную Украины протестировали на COVID-19 - все тесты отрицательные

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Тесты на коронавирус у всех членов украинской делегации, которые выезжали на матч Лиги наций со Швейцарией, оказались отрицательными. В том числе и у игроков, которые ранее получили положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Швейцарии, передает УНН.

"По сообщению Украинской Ассоциации Футбола, по прибытию в Борисполь 18 ноября все члены украинской делегации сдали ПЦР-тесты на COVID-19 в специально отведенном для этого помещении аэропорта. Процедура проводилась специалистами лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине. После обработки тестов Украинской ассоциации футбола сообщили, что все результаты отрицательные, в том числе - у футболистов Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса", - говорится в сообщении.

Напомним, что матч "Швейцария-Украина" было отменен по решению местных властей и врача Люцерна через несколько положительных "ковид"-тестов у наших игроков.

И хотя 13 футболистов были признаны здоровыми и были готовы выйти на поле, швейцарские чиновники им этого не позволили.

Сейчас судьбу матча должна решить УЕФА.

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