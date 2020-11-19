Сборную Украины протестировали на COVID-19 - все тесты отрицательные
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Тесты на коронавирус у всех членов украинской делегации, которые выезжали на матч Лиги наций со Швейцарией, оказались отрицательными. В том числе и у игроков, которые ранее получили положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Швейцарии, передает УНН.
"По сообщению Украинской Ассоциации Футбола, по прибытию в Борисполь 18 ноября все члены украинской делегации сдали ПЦР-тесты на COVID-19 в специально отведенном для этого помещении аэропорта. Процедура проводилась специалистами лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине. После обработки тестов Украинской ассоциации футбола сообщили, что все результаты отрицательные, в том числе - у футболистов Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса", - говорится в сообщении.
Напомним, что матч "Швейцария-Украина" было отменен по решению местных властей и врача Люцерна через несколько положительных "ковид"-тестов у наших игроков.
И хотя 13 футболистов были признаны здоровыми и были готовы выйти на поле, швейцарские чиновники им этого не позволили.
Сейчас судьбу матча должна решить УЕФА.