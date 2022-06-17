Швеція підтримає надання Україні статусу кандидата в ЄС - голова МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила сьогодні у шведському парламенті, що уряд країни підтримує надання статусу країни-кандидата на вступ до ЄС для України, пише УНН.
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"Щойно брала участь у комітеті з питань ЄС, де я сказала, що Швеція підтримує Україну зі статусом країни-кандидата з умовами", - зазначила Лінде у Twitter.
Вона також поінформувала про реакцію ЄС на агресію росії проти України.
Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг уточнив, що заява була зроблена у парламенті країни.
Доповнення
Раніше Данія заявила, що не збирається блокувати надання Україні статусу кандидата в ЄС.
Перед цим Bloomberg стверджувало, що підтримка з боку держав-членів ЄС не є завершеною угодою, оскільки деякі країни, включаючи Данію та Нідерланди, раніше висловлювали застереження щодо надання статусу кандидата Україні. Але тепер, коли на борту є найбільші члени блоку, адже лідери Франції, ФРН та Італії висловили підтримку, іншим буде важко заблокувати це рішення, відзначає видання.