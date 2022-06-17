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Швеция поддержит предоставление Украине статуса кандидата в ЕС – глава МИД

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила сегодня в шведском парламенте, что правительство страны поддерживает предоставление статуса страны-кандидата на вступление в ЕС для Украины, пишет УНН.

Цитата

"Только что участвовала в комитете по вопросам ЕС, где я сказала, что Швеция поддерживает Украину со статусом страны-кандидата с условиями", - отметила Линде в Twitter.

Она также проинформировала о реакции ЕС на агрессию рф против Украины.

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг уточнил, что заявление было сделано в парламенте страны.

Дополнение

Ранее Дания заявила, что не собирается блокировать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

Перед этим Bloomberg утверждало, что поддержка со стороны государств-членов ЕС не является завершенным соглашением, поскольку некоторые страны, включая Данию и Нидерланды, ранее выражали оговорки о предоставлении статуса кандидата Украине. Но теперь, когда на борту находятся крупнейшие члены блока, ведь лидеры Франции, ФРГ и Италии выразили поддержку, другим будет трудно заблокировать это решение, отмечает издание.

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