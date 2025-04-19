Штовханина біля кінотеатру у Києві, де триває фестиваль квір-кіно Sunny Bunny: що відомо
Київ • УНН
Біля кінотеатру "Жовтень" у Києві під час фестивалю Sunny Bunny сталася штовханина між поліцією та протестувальниками. Учасниками акції "за традиційні цінності" були молодики у масках.
У Києві біля кінотеатру "Жовтень", де триває фестиваль квір-кіно Sunny Bunny, сталась штовханина між правоохоронцями та учасниками акції протесту, передає УНН із посиланням на столичні Telegram-канали.
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Біля столичного кінотеатру "Жовтень", де проходить фестиваль квір-кіно, почала збиратись група молодиків у масках. Попередньо, йдеться про акцію "за традиційні цінності".
На відео, які ширяться мережею, вмдно кадри протистояння між поліцією та учасниками акції.
УНН звернувся до правоохоронців за коментарями, але наразі їх не отримав.
Нагадаємо
18 квітня у Києві мав відбутися перший український ЛГБТКІА+ кінофестиваль Sunny Bunny, але подія викликала шквал критики через дату проведення, яка припала на Великодні свята, зокрема на Страсну п'ятницю. У поліції повідомили, що біля кінотеатру збиралася негативно налаштована молодь, але порушень не зафіксовано.