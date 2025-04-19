Потасовка у кинотеатра в Киеве, где проходит фестиваль квир-кино Sunny Bunny: что известно
Киев • УНН
У кинотеатра "Жовтень" в Киеве во время фестиваля Sunny Bunny произошла потасовка между полицией и протестующими. Участниками акции "за традиционные ценности" были молодые люди в масках.
В Киеве возле кинотеатра "Жовтень", где проходит фестиваль квир-кино Sunny Bunny, произошла потасовка между правоохранителями и участниками акции протеста, передает УНН со ссылкой на столичные Telegram-каналы.
Детали
Возле столичного кинотеатра "Жовтень", где проходит фестиваль квир-кино, начала собираться группа молодых людей в масках. Предварительно, речь идет об акции "за традиционные ценности".
На видео, распространяемых по сети, видно кадры противостояния между полицией и участниками акции.
УНН обратился к правоохранителям за комментариями, но пока их не получил.
Напомним
18 апреля в Киеве должен был состояться первый украинский ЛГБТКИА+ кинофестиваль Sunny Bunny, но событие вызвало шквал критики из-за даты проведения, которая пришлась на Пасхальные праздники, в частности на Страстную пятницу. В полиции сообщили, что возле кинотеатра собиралась негативно настроенная молодежь, но нарушений не зафиксировано.