Штайнмайєр прибув з візитом до Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр прибув з триденним офіційним візитом до Грузії, інформує УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Очікується, що у понеділок він проведе переговори з грузинською колегою Саломе Зурабішвілі. Як зазначається, востаннє глава німецької держави відвідував Грузію 23 роки тому — тоді цю посаду обіймав Роман Герцоґ.
Штайнмайєр напередодні, під час зустрічі з діячами культури Грузії в Тбілісі, заявив, що настільки тривала перерва "не відповідає всій глибині тих культурних і політичних відносин, які існують між нашими країнами".
За його словами, нинішній стан справ в країні непростий, "сили інерції борються з тими, хто прагне вперед, хто шукає європейський шлях". Навіть через 30 років після того, як колишня радянська республіка здобула незалежність, цей конфлікт ще не вирішений, пише видання.
"Однак значна більшість (жителів Грузії. - ред.) виступає за демократію, реформи, за європейський шлях, і я вважаю, саме тому ми і повинні зробити нашу присутність тут помітною", - наголосив Штайнмайєр.
Крім того, заплановані переговори Штайнмайєра з грузинським прем'єр-міністром Георгієм Гахарією. Президент ФРН зустрінеться також з предстоятелем грузинської православної церкви Католикосом-патріархом Ілією II.
Нагадаємо, 1 жовтня українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.
Після цього під Офісом Президента два дні поспіль проходили акції протесту. Напередодні активісти створили рух опору капітуляції. 6 жовтня декілька тисяч людей зібрались на Майдані Незалежності у Києві на віче, яке скликали активісти з "Руху опору", що протестують проти підписання Україною формули Штайнмайєра у рамках Мінських угод.