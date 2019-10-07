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Штайнмайер прибыл с визитом в Грузию

Киев • УНН

 • 9368 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с трехдневным официальным визитом в Грузии, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Штайнмайер прибыл с визитом в Грузию

Ожидается, что в понедельник он проведет переговоры с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили. Как отмечается, последний раз глава немецкого государства посещал Грузию 23 года назад - тогда эту должность занимал Роман Херцог.

Штайнмайер накануне, во время встречи с деятелями культуры Грузии в Тбилиси, заявил, что столь длительный перерыв "не соответствует всей глубине тех культурных и политических отношений, которые существуют между нашими странами".

По его словам, нынешнее состояние дел в стране непростое, "силы инерции борются с теми, кто стремится вперед, кто ищет европейский путь". Даже через 30 лет после того, как бывшая советская республика обрела независимость, этот конфликт еще не решен, пишет издание.

"Однако подавляющее большинство (жителей Грузии. - ред.) выступает за демократию, реформы, европейского путь, и я считаю, именно поэтому мы и должны сделать наше присутствие здесь заметным", - подчеркнул Штайнмайер.

Кроме того, запланированы переговоры Штайнмайера с грузинским премьер-министром Георгием Гахарием. Президент ФРГ встретится также с предстоятелем грузинской православной церкви Католикосом-Патриархом Илией II.

Напомним, 1 октября украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.

После этого под Офисом Президента два дня подряд проходили акции протеста. Накануне активисты создали движение сопротивления капитуляции. 6 октября несколько тысяч человек собрались на Майдане Независимости в Киеве на вече, которое созвали активисты из "Движения сопротивления", протестующих против подписания Украиной формулы Штайнмайера в рамках Минских соглашений.

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