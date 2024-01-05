Шрі-Ланка ввела мораторій на роботу іноземних дослідницьких суден у своїх територіальних водах

Шрі-Ланка оголосила мораторій на захід іноземних дослідницьких суден у свої територіальні води на рік. Про це повідомив Associated Press, передає УНН.

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Речник міністерства закордонних справ Шрі-Ланки Нілука Кадуругамува заявив, що мораторій стосується всіх країн і дозволить місцевим дослідникам нарощувати потенціал на рівні з іноземними колегами у спільних дослідженнях.

Попри це, заборона розглядається, як реакція на зростаючу стурбованість в Індії щодо діяльності китайських дослідницьких суден.

Доповнення

У жовтні минулого року китайське дослідницьке судно Shi Yan 6 пришвартувалося в порту Коломбо в Шрі-Ланці для проведення дослідницьких та розвідувальних робіт. В Індії були побоювання, що ці судна можуть бути використані для спостереження за регіоном.

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Нагадаємо

Китай та Індія мають напружені відносини після зіткнень у 2020 році між військами на гімалайському кордоні. Конфлікт привів до загибелі щонайменше 20 індійських та чотирьох китайських солдатів.

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