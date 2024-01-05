Шри-Ланка ввела мораторий на работу иностранных исследовательских судов в своих территориальных водах

Шри-Ланка объявила мораторий на заход иностранных исследовательских судов в свои территориальные воды на год. Об этом сообщил Associated Press, передает УНН.

Детали

Представитель министерства иностранных дел Шри-Ланки Нилука Кадуругамува заявил, что мораторий касается всех стран и позволит местным исследователям наращивать потенциал наравне с иностранными коллегами в совместных исследованиях.

Несмотря на это, запрет рассматривается, как реакция на растущую обеспокоенность в Индии относительно деятельности китайских исследовательских судов.

Дополнение

В октябре прошлого года китайское исследовательское судно Shi Yan 6 пришвартовалось в порту Коломбо в Шри-Ланке для проведения исследовательских и разведывательных работ. В Индии были опасения, что эти суда могут быть использованы для наблюдения за регионом.

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Напомним

Китай и Индия имеют напряженные отношения после столкновений в 2020 году между войсками на гималайской границе. Конфликт привел к гибели по меньшей мере 20 индийских и четырех китайских солдат.

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