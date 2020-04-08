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Шовковський на карантині зайнявся приготуванням алкогольних коктейлів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Колишній голкіпер “Динамо” Олександр Шовковський провів майстер-клас з приготування алкогольних коктейлів, передає УНН з посиланням на Instagram-аккаунт колишнього футболіста.

Так, Шовковський в своєму Instagram опублікував відео-рецепти коктейлів Апероль Шпріц, Сгроппіно і Грін Хані.

“Приємного післясмаку. І нехай прибуде з вами t36.6”, — коментує публікації колишній футболіст.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: KOKTEBEL опублікував рецепт популярного в 50-х коктейлю на основі коньяку

Трохи раніше Шовковський поділився зі своїми підписниками в Instagram відео-тренуваннями в домашніх умовах.

Нагадаємо, за словами відомого доктора Комаровського, вино і коньяк — це противірусні “препарати”, які повинні бути в кожній “аптечці”.

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